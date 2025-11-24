Sui DePIN pris i dag

Sanntids Sui DePIN (SUIDEPIN) pris i dag er --, med en 3.73% endring de siste 24 timene. Nåværende SUIDEPIN til USD konverteringssats er -- per SUIDEPIN.

Sui DePIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 80,692, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SUIDEPIN. I løpet av de siste 24 timene SUIDEPIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02374623, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SUIDEPIN beveget seg +2.05% i løpet av den siste timen og +47.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.69K$ 80.69K $ 80.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.69K$ 80.69K $ 80.69K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

