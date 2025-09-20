Dagens SugarBlock livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUGARB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUGARB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SugarBlock livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUGARB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUGARB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SugarBlock Logo

SugarBlock Pris (SUGARB)

Ikke oppført

1 SUGARB til USD livepris:

--
----
+5.60%1D
mexc
USD
SugarBlock (SUGARB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:24:46 (UTC+8)

SugarBlock (SUGARB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0
$ 0$ 0

+1.62%

+5.66%

+15.08%

+15.08%

SugarBlock (SUGARB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUGARB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUGARB er $ 2.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUGARB endret seg med +1.62% i løpet av den siste timen, +5.66% over 24 timer og +15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SugarBlock (SUGARB) Markedsinformasjon

$ 5.65K
$ 5.65K$ 5.65K

--
----

$ 7.33K
$ 7.33K$ 7.33K

153.40M
153.40M 153.40M

198,699,247.7448506
198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

Nåværende markedsverdi på SugarBlock er $ 5.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUGARB er 153.40M, med en total tilgang på 198699247.7448506. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.33K.

SugarBlock (SUGARB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SugarBlock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SugarBlock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SugarBlock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SugarBlock til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.66%
30 dager$ 0+27.69%
60 dager$ 0+47.59%
90 dager$ 0--

Hva er SugarBlock (SUGARB)

A universe of all NSFW entertainment needs for the next generation of viewers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SugarBlock (SUGARB) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SugarBlock Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SugarBlock (SUGARB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SugarBlock (SUGARB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SugarBlock.

Sjekk SugarBlockprisprognosen nå!

SUGARB til lokale valutaer

SugarBlock (SUGARB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SugarBlock (SUGARB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUGARB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SugarBlock (SUGARB)

Hvor mye er SugarBlock (SUGARB) verdt i dag?
Live SUGARB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUGARB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUGARB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SugarBlock?
Markedsverdien for SUGARB er $ 5.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUGARB?
Den sirkulerende forsyningen av SUGARB er 153.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUGARB ?
SUGARB oppnådde en ATH-pris på 2.4 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUGARB?
SUGARB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SUGARB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUGARB er -- USD.
Vil SUGARB gå høyere i år?
SUGARB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUGARB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:24:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.