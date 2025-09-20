SugarBlock (SUGARB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.62% Prisendring (1D) +5.66% Prisendring (7D) +15.08% Prisendring (7D) +15.08%

SugarBlock (SUGARB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUGARB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUGARB er $ 2.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUGARB endret seg med +1.62% i løpet av den siste timen, +5.66% over 24 timer og +15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SugarBlock (SUGARB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K Opplagsforsyning 153.40M 153.40M 153.40M Total forsyning 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

Nåværende markedsverdi på SugarBlock er $ 5.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUGARB er 153.40M, med en total tilgang på 198699247.7448506. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.33K.