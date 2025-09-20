sudoswap (SUDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03592492 $ 0.03592492 $ 0.03592492 24 timer lav $ 0.03765196 $ 0.03765196 $ 0.03765196 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03592492$ 0.03592492 $ 0.03592492 24 timer høy $ 0.03765196$ 0.03765196 $ 0.03765196 All Time High $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 Laveste pris $ 0.02499457$ 0.02499457 $ 0.02499457 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -4.42% Prisendring (7D) +4.17% Prisendring (7D) +4.17%

sudoswap (SUDO) sanntidsprisen er $0.03598584. I løpet av de siste 24 timene har SUDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03592492 og et toppnivå på $ 0.03765196, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUDO er $ 4.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.02499457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUDO endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -4.42% over 24 timer og +4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sudoswap (SUDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 914.22K$ 914.22K $ 914.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Opplagsforsyning 25.40M 25.40M 25.40M Total forsyning 58,056,418.77361723 58,056,418.77361723 58,056,418.77361723

Nåværende markedsverdi på sudoswap er $ 914.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUDO er 25.40M, med en total tilgang på 58056418.77361723. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.09M.