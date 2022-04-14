Suckypanther (SUCKYP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Suckypanther (SUCKYP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Suckypanther (SUCKYP) Informasjon The sucky panther is one of the most famous 'Bad' tattoos out there that has been revisted and reinvented more times than any other bad tattoo! Join the movement! We are creating something never done before. A bad tattoo related meme coin! Recently we just concluded out volume and trend bot which allows project to get more visibility and trend all over the crypto space when it comes to volume, and now that serves as the best utility this era, bigger information coming in, we just want to keep up the momentum and let the new fall in right places🔥 Offisiell nettside: https://suckypanthersol.com/ Kjøp SUCKYP nå!

Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suckypanther (SUCKYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.54K $ 18.54K $ 18.54K Total forsyning: $ 949.13M $ 949.13M $ 949.13M Sirkulerende forsyning: $ 949.13M $ 949.13M $ 949.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.54K $ 18.54K $ 18.54K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Suckypanther (SUCKYP) pris

Suckypanther (SUCKYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Suckypanther (SUCKYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUCKYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUCKYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUCKYPs tokenomics, kan du utforske SUCKYP tokenets livepris!

SUCKYP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUCKYP kan være på vei? Vår SUCKYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUCKYP tokenets prisforutsigelse nå!

