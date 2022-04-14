Success Kid (SKID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Success Kid (SKID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Success Kid (SKID) Informasjon $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Offisiell nettside: https://successkidsol.com/ Teknisk dokument: https://successkidsol.com/ Kjøp SKID nå!

Success Kid (SKID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Success Kid (SKID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 426.48K $ 426.48K $ 426.48K Total forsyning: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M Sirkulerende forsyning: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 426.48K $ 426.48K $ 426.48K All-time high: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 All-Time Low: $ 0.0041881 $ 0.0041881 $ 0.0041881 Nåværende pris: $ 0.00479842 $ 0.00479842 $ 0.00479842 Lær mer om Success Kid (SKID) pris

Success Kid (SKID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Success Kid (SKID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKIDs tokenomics, kan du utforske SKID tokenets livepris!

SKID prisforutsigelse Vil du vite hvor SKID kan være på vei? Vår SKID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKID tokenets prisforutsigelse nå!

