Success Kid (SKID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00472917 $ 0.00472917 $ 0.00472917 24 timer lav $ 0.00563118 $ 0.00563118 $ 0.00563118 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00472917$ 0.00472917 $ 0.00472917 24 timer høy $ 0.00563118$ 0.00563118 $ 0.00563118 All Time High $ 0.256026$ 0.256026 $ 0.256026 Laveste pris $ 0.0041881$ 0.0041881 $ 0.0041881 Prisendring (1H) +0.88% Prisendring (1D) -2.94% Prisendring (7D) -7.06% Prisendring (7D) -7.06%

Success Kid (SKID) sanntidsprisen er $0.00535764. I løpet av de siste 24 timene har SKID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00472917 og et toppnivå på $ 0.00563118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKID er $ 0.256026, mens den rekordlave prisen er $ 0.0041881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKID endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og -7.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Success Kid (SKID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 476.07K$ 476.07K $ 476.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 476.07K$ 476.07K $ 476.07K Opplagsforsyning 88.88M 88.88M 88.88M Total forsyning 88,879,755.838187 88,879,755.838187 88,879,755.838187

Nåværende markedsverdi på Success Kid er $ 476.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKID er 88.88M, med en total tilgang på 88879755.838187. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 476.07K.