Subsocial (SUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0166979$ 0.0166979 $ 0.0166979 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) +2.00% Prisendring (7D) +90.37% Prisendring (7D) +90.37%

Subsocial (SUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUB er $ 0.0166979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUB endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +2.00% over 24 timer og +90.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Subsocial (SUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.87K$ 145.87K $ 145.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 173.28K$ 173.28K $ 173.28K Opplagsforsyning 845.65M 845.65M 845.65M Total forsyning 1,004,555,388.372763 1,004,555,388.372763 1,004,555,388.372763

Nåværende markedsverdi på Subsocial er $ 145.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUB er 845.65M, med en total tilgang på 1004555388.372763. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 173.28K.