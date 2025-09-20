StupidCoin (STUPID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00185427 $ 0.00185427 $ 0.00185427 24 timer lav $ 0.00192064 $ 0.00192064 $ 0.00192064 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00185427$ 0.00185427 $ 0.00185427 24 timer høy $ 0.00192064$ 0.00192064 $ 0.00192064 All Time High $ 0.04029338$ 0.04029338 $ 0.04029338 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -1.99% Prisendring (7D) -16.33% Prisendring (7D) -16.33%

StupidCoin (STUPID) sanntidsprisen er $0.00187599. I løpet av de siste 24 timene har STUPID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185427 og et toppnivå på $ 0.00192064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STUPID er $ 0.04029338, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STUPID endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -1.99% over 24 timer og -16.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StupidCoin (STUPID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Opplagsforsyning 994.69M 994.69M 994.69M Total forsyning 994,691,300.708826 994,691,300.708826 994,691,300.708826

Nåværende markedsverdi på StupidCoin er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STUPID er 994.69M, med en total tilgang på 994691300.708826. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.