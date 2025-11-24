STUPID INU pris i dag

Sanntids STUPID INU (STUPID) pris i dag er --, med en 11.36% endring de siste 24 timene. Nåværende STUPID til USD konverteringssats er -- per STUPID.

STUPID INU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 145,686, med en sirkulerende forsyning på 999.44M STUPID. I løpet av de siste 24 timene STUPID har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0068393, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har STUPID beveget seg +0.65% i løpet av den siste timen og +5.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

STUPID INU (STUPID) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på STUPID INU er $ 145.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STUPID er 999.44M, med en total tilgang på 999436081.085837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.69K.