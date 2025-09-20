Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 267.78 $ 267.78 $ 267.78 24 timer lav $ 281.62 $ 281.62 $ 281.62 24 timer høy 24 timer lav $ 267.78$ 267.78 $ 267.78 24 timer høy $ 281.62$ 281.62 $ 281.62 All Time High $ 311.43$ 311.43 $ 311.43 Laveste pris $ 105.25$ 105.25 $ 105.25 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -4.02% Prisendring (7D) -1.88% Prisendring (7D) -1.88%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) sanntidsprisen er $269.86. I løpet av de siste 24 timene har STRONGSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 267.78 og et toppnivå på $ 281.62, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRONGSOL er $ 311.43, mens den rekordlave prisen er $ 105.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRONGSOL endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -4.02% over 24 timer og -1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.40M$ 23.40M $ 23.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.40M$ 23.40M $ 23.40M Opplagsforsyning 86.55K 86.55K 86.55K Total forsyning 86,554.255598197 86,554.255598197 86,554.255598197

Nåværende markedsverdi på Stronghold Staked SOL er $ 23.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STRONGSOL er 86.55K, med en total tilgang på 86554.255598197. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.40M.