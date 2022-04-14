StrongHands (SHND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StrongHands (SHND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StrongHands (SHND) Informasjon StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Offisiell nettside: https://www.stronghands.io/ Teknisk dokument: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Kjøp SHND nå!

StrongHands (SHND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StrongHands (SHND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.59K $ 97.59K $ 97.59K Total forsyning: $ 20.36B $ 20.36B $ 20.36B Sirkulerende forsyning: $ 20.36B $ 20.36B $ 20.36B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.59K $ 97.59K $ 97.59K All-time high: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om StrongHands (SHND) pris

StrongHands (SHND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StrongHands (SHND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHNDs tokenomics, kan du utforske SHND tokenets livepris!

