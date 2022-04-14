StrongHands Finance (ISHND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StrongHands Finance (ISHND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StrongHands Finance (ISHND) Informasjon StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Offisiell nettside: https://www.stronghands.io/ Kjøp ISHND nå!

StrongHands Finance (ISHND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StrongHands Finance (ISHND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.03K $ 31.03K $ 31.03K Total forsyning: $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Sirkulerende forsyning: $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 212.46K $ 212.46K $ 212.46K All-time high: $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00213854 $ 0.00213854 $ 0.00213854 Lær mer om StrongHands Finance (ISHND) pris

StrongHands Finance (ISHND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StrongHands Finance (ISHND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISHND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISHND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISHNDs tokenomics, kan du utforske ISHND tokenets livepris!

