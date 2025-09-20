StrongHands Finance (ISHND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00209513 $ 0.00209513 $ 0.00209513 24 timer lav $ 0.00215525 $ 0.00215525 $ 0.00215525 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00209513$ 0.00209513 $ 0.00209513 24 timer høy $ 0.00215525$ 0.00215525 $ 0.00215525 All Time High $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +1.77% Prisendring (7D) +6.59% Prisendring (7D) +6.59%

StrongHands Finance (ISHND) sanntidsprisen er $0.00215526. I løpet av de siste 24 timene har ISHND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209513 og et toppnivå på $ 0.00215525, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISHND er $ 3.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISHND endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.77% over 24 timer og +6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 214.12K$ 214.12K $ 214.12K Opplagsforsyning 14.51M 14.51M 14.51M Total forsyning 99,346,969.0 99,346,969.0 99,346,969.0

Nåværende markedsverdi på StrongHands Finance er $ 31.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISHND er 14.51M, med en total tilgang på 99346969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 214.12K.