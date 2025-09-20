Dagens StrongHands Finance livepris er 0.00215526 USD. Spor prisoppdateringer for ISHND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISHND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens StrongHands Finance livepris er 0.00215526 USD. Spor prisoppdateringer for ISHND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISHND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ISHND

ISHND Prisinformasjon

ISHND Offisiell nettside

ISHND tokenomics

ISHND Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

StrongHands Finance Logo

StrongHands Finance Pris (ISHND)

Ikke oppført

1 ISHND til USD livepris:

$0.00215526
$0.00215526$0.00215526
+1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
StrongHands Finance (ISHND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:40:17 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00209513
$ 0.00209513$ 0.00209513
24 timer lav
$ 0.00215525
$ 0.00215525$ 0.00215525
24 timer høy

$ 0.00209513
$ 0.00209513$ 0.00209513

$ 0.00215525
$ 0.00215525$ 0.00215525

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+1.77%

+6.59%

+6.59%

StrongHands Finance (ISHND) sanntidsprisen er $0.00215526. I løpet av de siste 24 timene har ISHND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209513 og et toppnivå på $ 0.00215525, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISHND er $ 3.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISHND endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.77% over 24 timer og +6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) Markedsinformasjon

$ 31.28K
$ 31.28K$ 31.28K

--
----

$ 214.12K
$ 214.12K$ 214.12K

14.51M
14.51M 14.51M

99,346,969.0
99,346,969.0 99,346,969.0

Nåværende markedsverdi på StrongHands Finance er $ 31.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISHND er 14.51M, med en total tilgang på 99346969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 214.12K.

StrongHands Finance (ISHND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på StrongHands Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på StrongHands Finance til USD ble $ +0.0003133232.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på StrongHands Finance til USD ble $ +0.0005549591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på StrongHands Finance til USD ble $ +0.000592577134449616.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.77%
30 dager$ +0.0003133232+14.54%
60 dager$ +0.0005549591+25.75%
90 dager$ +0.000592577134449616+37.92%

Hva er StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

StrongHands Finance (ISHND) Ressurs

Offisiell nettside

StrongHands Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StrongHands Finance (ISHND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StrongHands Finance (ISHND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StrongHands Finance.

Sjekk StrongHands Financeprisprognosen nå!

ISHND til lokale valutaer

StrongHands Finance (ISHND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StrongHands Finance (ISHND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISHND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om StrongHands Finance (ISHND)

Hvor mye er StrongHands Finance (ISHND) verdt i dag?
Live ISHND prisen i USD er 0.00215526 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISHND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISHND til USD er $ 0.00215526. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for StrongHands Finance?
Markedsverdien for ISHND er $ 31.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISHND?
Den sirkulerende forsyningen av ISHND er 14.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISHND ?
ISHND oppnådde en ATH-pris på 3.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISHND?
ISHND så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ISHND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISHND er -- USD.
Vil ISHND gå høyere i år?
ISHND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISHND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:40:17 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.