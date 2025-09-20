StrongHands (SHND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00126111 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.62% Prisendring (7D) +2.17%

StrongHands (SHND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHND er $ 0.00126111, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHND endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og +2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StrongHands (SHND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.55K Opplagsforsyning 20.36B Total forsyning 20,359,526,134.3016

Nåværende markedsverdi på StrongHands er $ 97.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHND er 20.36B, med en total tilgang på 20359526134.3016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.55K.