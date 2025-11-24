Striker League pris i dag

Sanntids Striker League (MBS) pris i dag er $ 0.00091485, med en 4.70% endring de siste 24 timene. Nåværende MBS til USD konverteringssats er $ 0.00091485 per MBS.

Striker League rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 572,170, med en sirkulerende forsyning på 625.44M MBS. I løpet av de siste 24 timene MBS har den blitt handlet mellom $ 0.00090317(laveste) og $ 0.00098718 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.58, mens tidenes laveste notering var $ 0.00086735.

Kortsiktig har MBS beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -17.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Striker League (MBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 572.17K$ 572.17K $ 572.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 914.83K$ 914.83K $ 914.83K Opplagsforsyning 625.44M 625.44M 625.44M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

