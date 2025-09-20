Strike Protocol (STPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00047821$ 0.00047821 $ 0.00047821 Laveste pris $ 0.00004772$ 0.00004772 $ 0.00004772 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.47% Prisendring (7D) +1.47%

Strike Protocol (STPR) sanntidsprisen er $0.00010748. I løpet av de siste 24 timene har STPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STPR er $ 0.00047821, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004772.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STPR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strike Protocol (STPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.24K$ 75.24K $ 75.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.48K$ 107.48K $ 107.48K Opplagsforsyning 700.00M 700.00M 700.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Strike Protocol er $ 75.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STPR er 700.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.48K.