Stride Staked TIA (STTIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stride Staked TIA (STTIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Stride Staked TIA (STTIA) Informasjon stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol Offisiell nettside: https://www.stride.zone/ Kjøp STTIA nå!

Stride Staked TIA (STTIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked TIA (STTIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.70M Total forsyning: $ 992.86K Sirkulerende forsyning: $ 992.86K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.70M All-time high: $ 20.73 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 1.71

Stride Staked TIA (STTIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked TIA (STTIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STTIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STTIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STTIAs tokenomics, kan du utforske STTIA tokenets livepris!

STTIA prisforutsigelse Vil du vite hvor STTIA kan være på vei? Vår STTIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STTIA tokenets prisforutsigelse nå!

