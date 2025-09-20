Stride Staked TIA (STTIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24 timer lav $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 24 timer høy 24 timer lav $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 24 timer høy $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 All Time High $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 Laveste pris $ 0.00000478$ 0.00000478 $ 0.00000478 Prisendring (1H) +1.01% Prisendring (1D) -6.02% Prisendring (7D) -8.37% Prisendring (7D) -8.37%

Stride Staked TIA (STTIA) sanntidsprisen er $1.92. I løpet av de siste 24 timene har STTIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.9 og et toppnivå på $ 2.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STTIA er $ 20.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000478.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STTIA endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, -6.02% over 24 timer og -8.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked TIA (STTIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Opplagsforsyning 992.58K 992.58K 992.58K Total forsyning 992,578.169394 992,578.169394 992,578.169394

Nåværende markedsverdi på Stride Staked TIA er $ 1.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STTIA er 992.58K, med en total tilgang på 992578.169394. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.90M.