Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stride Staked Stars (STSTARS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stride Staked Stars (STSTARS) Informasjon stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Offisiell nettside: https://app.stride.zone/ Kjøp STSTARS nå!

Stride Staked Stars (STSTARS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Stars (STSTARS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.52K $ 22.52K $ 22.52K Total forsyning: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Sirkulerende forsyning: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.52K $ 22.52K $ 22.52K All-time high: $ 0.080517 $ 0.080517 $ 0.080517 All-Time Low: $ 0.00126552 $ 0.00126552 $ 0.00126552 Nåværende pris: $ 0.0012846 $ 0.0012846 $ 0.0012846 Lær mer om Stride Staked Stars (STSTARS) pris

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked Stars (STSTARS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STSTARS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STSTARS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STSTARSs tokenomics, kan du utforske STSTARS tokenets livepris!

STSTARS prisforutsigelse Vil du vite hvor STSTARS kan være på vei? Vår STSTARS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STSTARS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!