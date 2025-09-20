Dagens Stride Staked Stars livepris er 0.00135321 USD. Spor prisoppdateringer for STSTARS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STSTARS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stride Staked Stars livepris er 0.00135321 USD. Spor prisoppdateringer for STSTARS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STSTARS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STSTARS

STSTARS Prisinformasjon

STSTARS Offisiell nettside

STSTARS tokenomics

STSTARS Prisprognose

Stride Staked Stars Logo

Stride Staked Stars Pris (STSTARS)

Ikke oppført

1 STSTARS til USD livepris:

$0.00135321
-2.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Stride Staked Stars (STSTARS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:40:07 (UTC+8)

Stride Staked Stars (STSTARS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00132905
24 timer lav
$ 0.00139868
24 timer høy

$ 0.00132905
$ 0.00139868
$ 0.080517
$ 0.00132905
--

-2.46%

-23.48%

-23.48%

Stride Staked Stars (STSTARS) sanntidsprisen er $0.00135321. I løpet av de siste 24 timene har STSTARS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132905 og et toppnivå på $ 0.00139868, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STSTARS er $ 0.080517, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STSTARS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.46% over 24 timer og -23.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Stars (STSTARS) Markedsinformasjon

$ 23.71K
--
$ 23.71K
17.52M
17,521,419.452549
Nåværende markedsverdi på Stride Staked Stars er $ 23.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STSTARS er 17.52M, med en total tilgang på 17521419.452549. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.71K.

Stride Staked Stars (STSTARS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stride Staked Stars til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stride Staked Stars til USD ble $ -0.0003974166.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stride Staked Stars til USD ble $ -0.0005165213.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stride Staked Stars til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.46%
30 dager$ -0.0003974166-29.36%
60 dager$ -0.0005165213-38.17%
90 dager$ 0--

Hva er Stride Staked Stars (STSTARS)

stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Stride Staked Stars (STSTARS) Ressurs

Offisiell nettside

Stride Staked Stars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stride Staked Stars (STSTARS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stride Staked Stars (STSTARS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stride Staked Stars.

Sjekk Stride Staked Starsprisprognosen nå!

STSTARS til lokale valutaer

Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stride Staked Stars (STSTARS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STSTARS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stride Staked Stars (STSTARS)

Hvor mye er Stride Staked Stars (STSTARS) verdt i dag?
Live STSTARS prisen i USD er 0.00135321 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STSTARS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STSTARS til USD er $ 0.00135321. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stride Staked Stars?
Markedsverdien for STSTARS er $ 23.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STSTARS?
Den sirkulerende forsyningen av STSTARS er 17.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTSTARS ?
STSTARS oppnådde en ATH-pris på 0.080517 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STSTARS?
STSTARS så en ATL-pris på 0.00132905 USD.
Hva er handelsvolumet til STSTARS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STSTARS er -- USD.
Vil STSTARS gå høyere i år?
STSTARS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STSTARS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:40:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.