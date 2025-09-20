Stride Staked Stars (STSTARS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00132905, 24 timer høy $ 0.00139868, All Time High $ 0.080517, Laveste pris $ 0.00132905, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) -2.46%, Prisendring (7D) -23.48%

Stride Staked Stars (STSTARS) sanntidsprisen er $0.00135321. I løpet av de siste 24 timene har STSTARS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132905 og et toppnivå på $ 0.00139868, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STSTARS er $ 0.080517, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STSTARS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.46% over 24 timer og -23.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Stars (STSTARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.71K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 23.71K, Opplagsforsyning 17.52M, Total forsyning 17,521,419.452549

Nåværende markedsverdi på Stride Staked Stars er $ 23.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STSTARS er 17.52M, med en total tilgang på 17521419.452549. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.71K.