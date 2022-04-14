Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stride Staked Osmo (STOSMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stride Staked Osmo (STOSMO) Informasjon The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Offisiell nettside: https://stride.zone/ Kjøp STOSMO nå!

Stride Staked Osmo (STOSMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Osmo (STOSMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Total forsyning: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Sirkulerende forsyning: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M All-time high: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.206161 $ 0.206161 $ 0.206161 Lær mer om Stride Staked Osmo (STOSMO) pris

Stride Staked Osmo (STOSMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked Osmo (STOSMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOSMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOSMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOSMOs tokenomics, kan du utforske STOSMO tokenets livepris!

STOSMO prisforutsigelse Vil du vite hvor STOSMO kan være på vei? Vår STOSMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOSMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!