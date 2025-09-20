Stride Staked Osmo (STOSMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.220312 $ 0.220312 $ 0.220312 24 timer lav $ 0.231363 $ 0.231363 $ 0.231363 24 timer høy 24 timer lav $ 0.220312$ 0.220312 $ 0.220312 24 timer høy $ 0.231363$ 0.231363 $ 0.231363 All Time High $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) -4.05% Prisendring (7D) -7.79% Prisendring (7D) -7.79%

Stride Staked Osmo (STOSMO) sanntidsprisen er $0.221942. I løpet av de siste 24 timene har STOSMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.220312 og et toppnivå på $ 0.231363, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOSMO er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOSMO endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -4.05% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Osmo (STOSMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Opplagsforsyning 13.26M 13.26M 13.26M Total forsyning 13,255,447.560204 13,255,447.560204 13,255,447.560204

Nåværende markedsverdi på Stride Staked Osmo er $ 2.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOSMO er 13.26M, med en total tilgang på 13255447.560204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.94M.