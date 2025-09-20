Stride Staked Osmo Pris (STOSMO)
+0.56%
-4.05%
-7.79%
-7.79%
Stride Staked Osmo (STOSMO) sanntidsprisen er $0.221942. I løpet av de siste 24 timene har STOSMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.220312 og et toppnivå på $ 0.231363, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOSMO er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOSMO endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -4.05% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Stride Staked Osmo er $ 2.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOSMO er 13.26M, med en total tilgang på 13255447.560204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.94M.
I løpet av i dag er prisendringen på Stride Staked Osmo til USD ble $ -0.0093856616315952.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stride Staked Osmo til USD ble $ -0.0116274747.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stride Staked Osmo til USD ble $ -0.0457117513.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stride Staked Osmo til USD ble $ -0.00140509600559224.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0093856616315952
|-4.05%
|30 dager
|$ -0.0116274747
|-5.23%
|60 dager
|$ -0.0457117513
|-20.59%
|90 dager
|$ -0.00140509600559224
|-0.62%
The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
