Stride Staked Juno (STJUNO) Informasjon Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Offisiell nettside: https://www.stride.zone/ Kjøp STJUNO nå!

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Juno (STJUNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.90K $ 179.90K $ 179.90K Total forsyning: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Sirkulerende forsyning: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.90K $ 179.90K $ 179.90K All-time high: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 All-Time Low: $ 0.099665 $ 0.099665 $ 0.099665 Nåværende pris: $ 0.103767 $ 0.103767 $ 0.103767 Lær mer om Stride Staked Juno (STJUNO) pris

Stride Staked Juno (STJUNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked Juno (STJUNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STJUNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STJUNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STJUNOs tokenomics, kan du utforske STJUNO tokenets livepris!

