Stride Staked Juno (STJUNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.103417 $ 0.103417 $ 0.103417 24 timer lav $ 0.111831 $ 0.111831 $ 0.111831 24 timer høy 24 timer lav $ 0.103417$ 0.103417 $ 0.103417 24 timer høy $ 0.111831$ 0.111831 $ 0.111831 All Time High $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Laveste pris $ 0.100663$ 0.100663 $ 0.100663 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) -8.30% Prisendring (7D) -8.30%

Stride Staked Juno (STJUNO) sanntidsprisen er $0.106714. I løpet av de siste 24 timene har STJUNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.103417 og et toppnivå på $ 0.111831, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STJUNO er $ 1.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.100663.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STJUNO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -8.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 185.01K$ 185.01K $ 185.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 185.01K$ 185.01K $ 185.01K Opplagsforsyning 1.73M 1.73M 1.73M Total forsyning 1,733,694.100054 1,733,694.100054 1,733,694.100054

Nåværende markedsverdi på Stride Staked Juno er $ 185.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STJUNO er 1.73M, med en total tilgang på 1733694.100054. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.01K.