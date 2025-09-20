Dagens Stride Staked Juno livepris er 0.106714 USD. Spor prisoppdateringer for STJUNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STJUNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stride Staked Juno livepris er 0.106714 USD. Spor prisoppdateringer for STJUNO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STJUNO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stride Staked Juno Pris (STJUNO)

1 STJUNO til USD livepris:

$0.106714
-4.00%1D
USD
Stride Staked Juno (STJUNO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:51:55 (UTC+8)

Stride Staked Juno (STJUNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.103417
24 timer lav
$ 0.111831
24 timer høy

$ 0.103417
$ 0.111831
$ 1.22
$ 0.100663
--

-4.10%

-8.30%

-8.30%

Stride Staked Juno (STJUNO) sanntidsprisen er $0.106714. I løpet av de siste 24 timene har STJUNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.103417 og et toppnivå på $ 0.111831, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STJUNO er $ 1.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.100663.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STJUNO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -8.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) Markedsinformasjon

$ 185.01K
--
$ 185.01K
1.73M
1,733,694.100054
Nåværende markedsverdi på Stride Staked Juno er $ 185.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STJUNO er 1.73M, med en total tilgang på 1733694.100054. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.01K.

Stride Staked Juno (STJUNO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stride Staked Juno til USD ble $ -0.0045641204582061.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stride Staked Juno til USD ble $ -0.0115651510.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stride Staked Juno til USD ble $ -0.0473770355.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stride Staked Juno til USD ble $ -0.01977357323338564.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0045641204582061-4.10%
30 dager$ -0.0115651510-10.83%
60 dager$ -0.0473770355-44.39%
90 dager$ -0.01977357323338564-15.63%

Hva er Stride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Juno (STJUNO) Ressurs

Offisiell nettside

Stride Staked Juno Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stride Staked Juno (STJUNO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stride Staked Juno (STJUNO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stride Staked Juno.

Sjekk Stride Staked Junoprisprognosen nå!

STJUNO til lokale valutaer

Stride Staked Juno (STJUNO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stride Staked Juno (STJUNO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STJUNO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stride Staked Juno (STJUNO)

Hvor mye er Stride Staked Juno (STJUNO) verdt i dag?
Live STJUNO prisen i USD er 0.106714 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STJUNO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STJUNO til USD er $ 0.106714. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stride Staked Juno?
Markedsverdien for STJUNO er $ 185.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STJUNO?
Den sirkulerende forsyningen av STJUNO er 1.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTJUNO ?
STJUNO oppnådde en ATH-pris på 1.22 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STJUNO?
STJUNO så en ATL-pris på 0.100663 USD.
Hva er handelsvolumet til STJUNO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STJUNO er -- USD.
Vil STJUNO gå høyere i år?
STJUNO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STJUNO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:51:55 (UTC+8)

