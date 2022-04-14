Stride Staked Injective (STINJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stride Staked Injective (STINJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stride Staked Injective (STINJ) Informasjon stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Offisiell nettside: https://www.stride.zone/ Kjøp STINJ nå!

Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Injective (STINJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 376.57K $ 376.57K $ 376.57K Total forsyning: $ 19.97K $ 19.97K $ 19.97K Sirkulerende forsyning: $ 19.97K $ 19.97K $ 19.97K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 376.57K $ 376.57K $ 376.57K All-time high: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 18.88 $ 18.88 $ 18.88 Lær mer om Stride Staked Injective (STINJ) pris

Stride Staked Injective (STINJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked Injective (STINJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STINJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STINJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STINJs tokenomics, kan du utforske STINJ tokenets livepris!

