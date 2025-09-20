Stride Staked Injective (STINJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 20.08 $ 20.08 $ 20.08 24 timer lav $ 20.84 $ 20.84 $ 20.84 24 timer høy 24 timer lav $ 20.08$ 20.08 $ 20.08 24 timer høy $ 20.84$ 20.84 $ 20.84 All Time High $ 62.85$ 62.85 $ 62.85 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -2.16% Prisendring (7D) -1.71% Prisendring (7D) -1.71%

Stride Staked Injective (STINJ) sanntidsprisen er $20.27. I løpet av de siste 24 timene har STINJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20.08 og et toppnivå på $ 20.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STINJ er $ 62.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STINJ endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og -1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Injective (STINJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 404.81K$ 404.81K $ 404.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 404.81K$ 404.81K $ 404.81K Opplagsforsyning 19.97K 19.97K 19.97K Total forsyning 19,969.79334836612 19,969.79334836612 19,969.79334836612

Nåværende markedsverdi på Stride Staked Injective er $ 404.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STINJ er 19.97K, med en total tilgang på 19969.79334836612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 404.81K.