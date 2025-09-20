Dagens Stride Staked Injective livepris er 20.27 USD. Spor prisoppdateringer for STINJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STINJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stride Staked Injective livepris er 20.27 USD. Spor prisoppdateringer for STINJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STINJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stride Staked Injective Logo

Stride Staked Injective Pris (STINJ)

Ikke oppført

1 STINJ til USD livepris:

$20.27
-2.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Stride Staked Injective (STINJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:35:27 (UTC+8)

Stride Staked Injective (STINJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 20.08
24 timer lav
$ 20.84
24 timer høy

$ 20.08
$ 20.84
$ 62.85
$ 0
-0.12%

-2.16%

-1.71%

-1.71%

Stride Staked Injective (STINJ) sanntidsprisen er $20.27. I løpet av de siste 24 timene har STINJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20.08 og et toppnivå på $ 20.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STINJ er $ 62.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STINJ endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og -1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Injective (STINJ) Markedsinformasjon

$ 404.81K
--
----

$ 404.81K
19.97K
19,969.79334836612
Nåværende markedsverdi på Stride Staked Injective er $ 404.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STINJ er 19.97K, med en total tilgang på 19969.79334836612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 404.81K.

Stride Staked Injective (STINJ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stride Staked Injective til USD ble $ -0.4484994061081.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stride Staked Injective til USD ble $ -0.2983784540.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stride Staked Injective til USD ble $ -0.8524548500.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stride Staked Injective til USD ble $ +5.31998484668821.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.4484994061081-2.16%
30 dager$ -0.2983784540-1.47%
60 dager$ -0.8524548500-4.20%
90 dager$ +5.31998484668821+35.59%

Hva er Stride Staked Injective (STINJ)

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

Stride Staked Injective (STINJ) Ressurs

Offisiell nettside

Stride Staked Injective Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stride Staked Injective (STINJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stride Staked Injective (STINJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stride Staked Injective.

Sjekk Stride Staked Injectiveprisprognosen nå!

STINJ til lokale valutaer

Stride Staked Injective (STINJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stride Staked Injective (STINJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STINJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stride Staked Injective (STINJ)

Hvor mye er Stride Staked Injective (STINJ) verdt i dag?
Live STINJ prisen i USD er 20.27 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STINJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STINJ til USD er $ 20.27. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stride Staked Injective?
Markedsverdien for STINJ er $ 404.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STINJ?
Den sirkulerende forsyningen av STINJ er 19.97K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTINJ ?
STINJ oppnådde en ATH-pris på 62.85 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STINJ?
STINJ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til STINJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STINJ er -- USD.
Vil STINJ gå høyere i år?
STINJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STINJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:35:27 (UTC+8)

