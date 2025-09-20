Stride Staked DYDX (STDYDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.741117 $ 0.741117 $ 0.741117 24 timer lav $ 0.773674 $ 0.773674 $ 0.773674 24 timer høy 24 timer lav $ 0.741117$ 0.741117 $ 0.741117 24 timer høy $ 0.773674$ 0.773674 $ 0.773674 All Time High $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Laveste pris $ 0.46585$ 0.46585 $ 0.46585 Prisendring (1H) +1.46% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) +2.12% Prisendring (7D) +2.12%

Stride Staked DYDX (STDYDX) sanntidsprisen er $0.765493. I løpet av de siste 24 timene har STDYDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.741117 og et toppnivå på $ 0.773674, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STDYDX er $ 4.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.46585.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STDYDX endret seg med +1.46% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og +2.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked DYDX (STDYDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 1.34M 1.34M 1.34M Total forsyning 1,339,022.819297794 1,339,022.819297794 1,339,022.819297794

Nåværende markedsverdi på Stride Staked DYDX er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STDYDX er 1.34M, med en total tilgang på 1339022.819297794. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.