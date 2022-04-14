Stride Staked Atom (STATOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stride Staked Atom (STATOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stride Staked Atom (STATOM) Informasjon Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Offisiell nettside: https://www.stride.zone/ Kjøp STATOM nå!

Stride Staked Atom (STATOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stride Staked Atom (STATOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M Total forsyning: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Sirkulerende forsyning: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M All-time high: $ 18.7 $ 18.7 $ 18.7 All-Time Low: $ 0.02064083 $ 0.02064083 $ 0.02064083 Nåværende pris: $ 6.98 $ 6.98 $ 6.98 Lær mer om Stride Staked Atom (STATOM) pris

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stride Staked Atom (STATOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STATOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STATOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STATOMs tokenomics, kan du utforske STATOM tokenets livepris!

STATOM prisforutsigelse Vil du vite hvor STATOM kan være på vei? Vår STATOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STATOM tokenets prisforutsigelse nå!

