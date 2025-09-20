Stride Staked Atom (STATOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 24 timer lav $ 7.9 $ 7.9 $ 7.9 24 timer høy 24 timer lav $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 24 timer høy $ 7.9$ 7.9 $ 7.9 All Time High $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 Laveste pris $ 0.02064083$ 0.02064083 $ 0.02064083 Prisendring (1H) -0.77% Prisendring (1D) -5.25% Prisendring (7D) -4.96% Prisendring (7D) -4.96%

Stride Staked Atom (STATOM) sanntidsprisen er $7.47. I løpet av de siste 24 timene har STATOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.46 og et toppnivå på $ 7.9, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STATOM er $ 18.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.02064083.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STATOM endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -5.25% over 24 timer og -4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride Staked Atom (STATOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M Opplagsforsyning 2.26M 2.26M 2.26M Total forsyning 2,264,510.831406 2,264,510.831406 2,264,510.831406

Nåværende markedsverdi på Stride Staked Atom er $ 16.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STATOM er 2.26M, med en total tilgang på 2264510.831406. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.92M.