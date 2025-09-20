StreetVision by NATIX (SN72) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24 timer lav $ 1.078 $ 1.078 $ 1.078 24 timer høy 24 timer lav $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24 timer høy $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 All Time High $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 Laveste pris $ 0.964003$ 0.964003 $ 0.964003 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) -7.25% Prisendring (7D) -7.25%

StreetVision by NATIX (SN72) sanntidsprisen er $1.044. I løpet av de siste 24 timene har SN72 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.038 og et toppnivå på $ 1.078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN72 er $ 3.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.964003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN72 endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -7.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StreetVision by NATIX (SN72) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Opplagsforsyning 2.26M 2.26M 2.26M Total forsyning 2,257,438.955408418 2,257,438.955408418 2,257,438.955408418

Nåværende markedsverdi på StreetVision by NATIX er $ 2.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN72 er 2.26M, med en total tilgang på 2257438.955408418. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.36M.