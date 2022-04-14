Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stream Guys Dog Lily ($LILY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stream Guys Dog Lily ($LILY) Informasjon $Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many. Offisiell nettside: https://www.lily.meme/ Kjøp $LILY nå!

Stream Guys Dog Lily ($LILY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stream Guys Dog Lily ($LILY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.55K $ 6.55K $ 6.55K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.55K $ 6.55K $ 6.55K All-time high: $ 0.00146298 $ 0.00146298 $ 0.00146298 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Stream Guys Dog Lily ($LILY) pris

Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stream Guys Dog Lily ($LILY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $LILY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $LILY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $LILYs tokenomics, kan du utforske $LILY tokenets livepris!

