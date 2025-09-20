Strawberry In Bloom (BERRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00112428 $ 0.00112428 $ 0.00112428 24 timer lav $ 0.00129065 $ 0.00129065 $ 0.00129065 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00112428$ 0.00112428 $ 0.00112428 24 timer høy $ 0.00129065$ 0.00129065 $ 0.00129065 All Time High $ 0.02466656$ 0.02466656 $ 0.02466656 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -9.88% Prisendring (7D) -13.75% Prisendring (7D) -13.75%

Strawberry In Bloom (BERRY) sanntidsprisen er $0.00114912. I løpet av de siste 24 timene har BERRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00112428 og et toppnivå på $ 0.00129065, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERRY er $ 0.02466656, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERRY endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -9.88% over 24 timer og -13.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strawberry In Bloom (BERRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 482.61K$ 482.61K $ 482.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 482.61K$ 482.61K $ 482.61K Opplagsforsyning 420.69M 420.69M 420.69M Total forsyning 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på Strawberry In Bloom er $ 482.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERRY er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 482.61K.