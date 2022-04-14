Strawberry Elephant (صباح الفر) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Strawberry Elephant (صباح الفر), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Strawberry Elephant (صباح الفر) Informasjon Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰 Offisiell nettside: https://strawberryelephant.vip/ Kjøp صباح الفر nå!

Strawberry Elephant (صباح الفر) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Strawberry Elephant (صباح الفر), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.64K $ 54.64K $ 54.64K Total forsyning: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K Sirkulerende forsyning: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.64K $ 54.64K $ 54.64K All-time high: $ 0.596441 $ 0.596441 $ 0.596441 All-Time Low: $ 0.03046662 $ 0.03046662 $ 0.03046662 Nåværende pris: $ 0.058366 $ 0.058366 $ 0.058366 Lær mer om Strawberry Elephant (صباح الفر) pris

Strawberry Elephant (صباح الفر) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Strawberry Elephant (صباح الفر) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet صباح الفر tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange صباح الفر tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår صباح الفرs tokenomics, kan du utforske صباح الفر tokenets livepris!

صباح الفر prisforutsigelse Vil du vite hvor صباح الفر kan være på vei? Vår صباح الفر prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se صباح الفر tokenets prisforutsigelse nå!

