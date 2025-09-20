Strawberry AI (BERRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.050144 $ 0.050144 $ 0.050144 24 timer lav $ 0.064776 $ 0.064776 $ 0.064776 24 timer høy 24 timer lav $ 0.050144$ 0.050144 $ 0.050144 24 timer høy $ 0.064776$ 0.064776 $ 0.064776 All Time High $ 0.543873$ 0.543873 $ 0.543873 Laveste pris $ 0.00370806$ 0.00370806 $ 0.00370806 Prisendring (1H) -8.48% Prisendring (1D) -22.44% Prisendring (7D) -25.20% Prisendring (7D) -25.20%

Strawberry AI (BERRY) sanntidsprisen er $0.050139. I løpet av de siste 24 timene har BERRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050144 og et toppnivå på $ 0.064776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERRY er $ 0.543873, mens den rekordlave prisen er $ 0.00370806.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERRY endret seg med -8.48% i løpet av den siste timen, -22.44% over 24 timer og -25.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strawberry AI (BERRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Strawberry AI er $ 5.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERRY er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.01M.