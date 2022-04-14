Stratis (STRAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stratis (STRAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stratis (STRAX) Informasjon Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure. The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++. The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin. Offisiell nettside: http://stratisplatform.com/ Kjøp STRAX nå!

Stratis (STRAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stratis (STRAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.17M $ 81.17M $ 81.17M Total forsyning: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Sirkulerende forsyning: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.20M $ 84.20M $ 84.20M All-time high: $ 22.77 $ 22.77 $ 22.77 All-Time Low: $ 0.0114071 $ 0.0114071 $ 0.0114071 Nåværende pris: $ 0.04040446 $ 0.04040446 $ 0.04040446 Lær mer om Stratis (STRAX) pris

Stratis (STRAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stratis (STRAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STRAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STRAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STRAXs tokenomics, kan du utforske STRAX tokenets livepris!

