Stratis (STRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04285223 24 timer høy $ 0.04435736 All Time High $ 22.77 Laveste pris $ 0.0114071 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -3.00% Prisendring (7D) -3.57%

Stratis (STRAX) sanntidsprisen er $0.04298968. I løpet av de siste 24 timene har STRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04285223 og et toppnivå på $ 0.04435736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRAX er $ 22.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.0114071.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRAX endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stratis (STRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.29M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.51M Opplagsforsyning 2.01B Total forsyning 2,083,105,493.133076

Nåværende markedsverdi på Stratis er $ 86.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STRAX er 2.01B, med en total tilgang på 2083105493.133076. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.51M.