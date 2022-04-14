Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Strategic Solana Reserve (SSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Strategic Solana Reserve (SSR) Informasjon $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Offisiell nettside: https://strategic-solana-reserve.com/ Kjøp SSR nå!

Strategic Solana Reserve (SSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Strategic Solana Reserve (SSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.34M $ 7.34M $ 7.34M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.34M $ 7.34M $ 7.34M All-time high: $ 0.01655851 $ 0.01655851 $ 0.01655851 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00733663 $ 0.00733663 $ 0.00733663 Lær mer om Strategic Solana Reserve (SSR) pris

Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Strategic Solana Reserve (SSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSRs tokenomics, kan du utforske SSR tokenets livepris!

SSR prisforutsigelse Vil du vite hvor SSR kan være på vei? Vår SSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SSR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!