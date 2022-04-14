Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomics
$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve.
In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable.
The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.
Å forstå tokenomics bak Strategic Solana Reserve (SSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SSR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
