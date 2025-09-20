Strategic Solana Reserve (SSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00848632 $ 0.00848632 $ 0.00848632 24 timer lav $ 0.00888636 $ 0.00888636 $ 0.00888636 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00848632$ 0.00848632 $ 0.00848632 24 timer høy $ 0.00888636$ 0.00888636 $ 0.00888636 All Time High $ 0.01655851$ 0.01655851 $ 0.01655851 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -3.20% Prisendring (7D) -31.73% Prisendring (7D) -31.73%

Strategic Solana Reserve (SSR) sanntidsprisen er $0.00853753. I løpet av de siste 24 timene har SSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00848632 og et toppnivå på $ 0.00888636, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSR er $ 0.01655851, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSR endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -3.20% over 24 timer og -31.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strategic Solana Reserve (SSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Strategic Solana Reserve er $ 8.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.54M.