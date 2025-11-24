Strategic ETH Reserve pris i dag

Sanntids Strategic ETH Reserve (SΞR) pris i dag er $ 0.00013037, med en 1.96% endring de siste 24 timene. Nåværende SΞR til USD konverteringssats er $ 0.00013037 per SΞR.

Strategic ETH Reserve rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,037.02, med en sirkulerende forsyning på 100.00M SΞR. I løpet av de siste 24 timene SΞR har den blitt handlet mellom $ 0.00012787(laveste) og $ 0.00013159 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.283912, mens tidenes laveste notering var $ 0.00012597.

Kortsiktig har SΞR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Strategic ETH Reserve er $ 13.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SΞR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.04K.