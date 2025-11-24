Stoopid Cats pris i dag

Sanntids Stoopid Cats (STOCAT) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STOCAT til USD konverteringssats er -- per STOCAT.

Stoopid Cats rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 256,017, med en sirkulerende forsyning på 729.30M STOCAT. I løpet av de siste 24 timene STOCAT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00152819, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har STOCAT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stoopid Cats (STOCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Opplagsforsyning 729.30M 729.30M 729.30M Total forsyning 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Nåværende markedsverdi på Stoopid Cats er $ 256.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOCAT er 729.30M, med en total tilgang på 1489005018.13. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 522.71K.