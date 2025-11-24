Stool Prisondente pris i dag

Sanntids Stool Prisondente (JAILSTOOL) pris i dag er $ 0.00194501, med en 2.08% endring de siste 24 timene. Nåværende JAILSTOOL til USD konverteringssats er $ 0.00194501 per JAILSTOOL.

Stool Prisondente rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,944,630, med en sirkulerende forsyning på 999.85M JAILSTOOL. I løpet av de siste 24 timene JAILSTOOL har den blitt handlet mellom $ 0.00189667(laveste) og $ 0.0019804 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.217874, mens tidenes laveste notering var $ 0.00144784.

Kortsiktig har JAILSTOOL beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og +20.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Opplagsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Total forsyning 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Nåværende markedsverdi på Stool Prisondente er $ 1.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAILSTOOL er 999.85M, med en total tilgang på 999853822.11. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.94M.