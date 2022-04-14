Stooges (STOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stooges (STOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stooges (STOG) Informasjon Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Offisiell nettside: http://stooges.io/ Teknisk dokument: https://docs.stooges.io/ Kjøp STOG nå!

Stooges (STOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stooges (STOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.56K $ 402.56K $ 402.56K Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 402.56K $ 402.56K $ 402.56K All-time high: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013419 $ 0.00013419 $ 0.00013419 Lær mer om Stooges (STOG) pris

Stooges (STOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stooges (STOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOGs tokenomics, kan du utforske STOG tokenets livepris!

