Stooges (STOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00014124 24 timer høy $ 0.00014727 All Time High $ 0.00120332 Laveste pris $ 0.00005081 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -2.08% Prisendring (7D) -0.69%

Stooges (STOG) sanntidsprisen er $0.00014418. I løpet av de siste 24 timene har STOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014124 og et toppnivå på $ 0.00014727, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOG er $ 0.00120332, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005081.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOG endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -2.08% over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stooges (STOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 432.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 432.55K Opplagsforsyning 3.00B Total forsyning 2,999,997,635.87

Nåværende markedsverdi på Stooges er $ 432.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOG er 3.00B, med en total tilgang på 2999997635.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 432.55K.