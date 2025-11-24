Stonks pris i dag

Sanntids Stonks (STNK) pris i dag er $ 13.01, med en 3.86% endring de siste 24 timene. Nåværende STNK til USD konverteringssats er $ 13.01 per STNK.

Stonks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,583,197, med en sirkulerende forsyning på 581.91K STNK. I løpet av de siste 24 timene STNK har den blitt handlet mellom $ 12.28(laveste) og $ 13.35 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 370.17, mens tidenes laveste notering var $ 7.81.

Kortsiktig har STNK beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og +15.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stonks (STNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.58M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.58M Opplagsforsyning 581.91K Total forsyning 581,910.265539514

