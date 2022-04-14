Stoicism (STOIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stoicism (STOIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stoicism (STOIC) Informasjon The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago. Offisiell nettside: https://stoicismonsol.com/ Kjøp STOIC nå!

Stoicism (STOIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stoicism (STOIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 226.70K $ 226.70K $ 226.70K Total forsyning: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Sirkulerende forsyning: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 226.70K $ 226.70K $ 226.70K All-time high: $ 0.00192387 $ 0.00192387 $ 0.00192387 All-Time Low: $ 0.00005276 $ 0.00005276 $ 0.00005276 Nåværende pris: $ 0.00022721 $ 0.00022721 $ 0.00022721 Lær mer om Stoicism (STOIC) pris

Stoicism (STOIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stoicism (STOIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOICs tokenomics, kan du utforske STOIC tokenets livepris!

STOIC prisforutsigelse Vil du vite hvor STOIC kan være på vei? Vår STOIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOIC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!