Stoicism (STOIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00192387 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.56% Prisendring (7D) +0.61%

Stoicism (STOIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STOIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOIC er $ 0.00192387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOIC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.56% over 24 timer og +0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stoicism (STOIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 256.96K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 256.96K Opplagsforsyning 997.99M Total forsyning 997,994,035.189825

Nåværende markedsverdi på Stoicism er $ 256.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOIC er 997.99M, med en total tilgang på 997994035.189825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 256.96K.