Stink Coin (STINKCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stink Coin (STINKCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stink Coin (STINKCOIN) Informasjon Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Offisiell nettside: https://www.stinkcoin.dev Kjøp STINKCOIN nå!

Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stink Coin (STINKCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.51K $ 26.51K $ 26.51K Total forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Sirkulerende forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.51K $ 26.51K $ 26.51K All-time high: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Stink Coin (STINKCOIN) pris

Stink Coin (STINKCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stink Coin (STINKCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STINKCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STINKCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STINKCOINs tokenomics, kan du utforske STINKCOIN tokenets livepris!

STINKCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor STINKCOIN kan være på vei? Vår STINKCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STINKCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

