stickman (STICKMAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00355999$ 0.00355999 $ 0.00355999 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) -26.58% Prisendring (7D) -26.58%

stickman (STICKMAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STICKMAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STICKMAN er $ 0.00355999, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STICKMAN endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -26.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

stickman (STICKMAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Opplagsforsyning 997.34M 997.34M 997.34M Total forsyning 997,340,702.620548 997,340,702.620548 997,340,702.620548

Nåværende markedsverdi på stickman er $ 81.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STICKMAN er 997.34M, med en total tilgang på 997340702.620548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.36K.