StickDAO pris i dag

Sanntids StickDAO (STICK) pris i dag er --, med en 5.60% endring de siste 24 timene. Nåværende STICK til USD konverteringssats er -- per STICK.

StickDAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 305,753, med en sirkulerende forsyning på 999.87M STICK. I løpet av de siste 24 timene STICK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00136253, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har STICK beveget seg -1.07% i løpet av den siste timen og +18.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

StickDAO (STICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 305.75K$ 305.75K $ 305.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 305.75K$ 305.75K $ 305.75K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,870,910.8598844 999,870,910.8598844 999,870,910.8598844

Nåværende markedsverdi på StickDAO er $ 305.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STICK er 999.87M, med en total tilgang på 999870910.8598844. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 305.75K.