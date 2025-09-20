STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00504848 $ 0.00504848 $ 0.00504848 24 timer lav $ 0.00548351 $ 0.00548351 $ 0.00548351 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00504848$ 0.00504848 $ 0.00504848 24 timer høy $ 0.00548351$ 0.00548351 $ 0.00548351 All Time High $ 8.51$ 8.51 $ 8.51 Laveste pris $ 0.00499218$ 0.00499218 $ 0.00499218 Prisendring (1H) -1.99% Prisendring (1D) +1.06% Prisendring (7D) -0.35% Prisendring (7D) -0.35%

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) sanntidsprisen er $0.0051796. I løpet av de siste 24 timene har GST-SOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00504848 og et toppnivå på $ 0.00548351, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GST-SOL er $ 8.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.00499218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GST-SOL endret seg med -1.99% i løpet av den siste timen, +1.06% over 24 timer og -0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Opplagsforsyning 1.15B 1.15B 1.15B Total forsyning 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0

Nåværende markedsverdi på STEPN Green Satoshi Token on Solana er $ 5.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GST-SOL er 1.15B, med en total tilgang på 1157161857.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.99M.