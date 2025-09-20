STEPN Green Satoshi Token on Solana Pris (GST-SOL)
-1.99%
+1.06%
-0.35%
-0.35%
STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) sanntidsprisen er $0.0051796. I løpet av de siste 24 timene har GST-SOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00504848 og et toppnivå på $ 0.00548351, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GST-SOL er $ 8.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.00499218.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GST-SOL endret seg med -1.99% i løpet av den siste timen, +1.06% over 24 timer og -0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på STEPN Green Satoshi Token on Solana er $ 5.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GST-SOL er 1.15B, med en total tilgang på 1157161857.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.99M.
I løpet av i dag er prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on Solana til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on Solana til USD ble $ -0.0003377617.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on Solana til USD ble $ -0.0015065410.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on Solana til USD ble $ -0.000862192945560549.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.06%
|30 dager
|$ -0.0003377617
|-6.52%
|60 dager
|$ -0.0015065410
|-29.08%
|90 dager
|$ -0.000862192945560549
|-14.27%
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
